Grève : la CGT appelle à deux nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle, les 27 octobre et 10 novembre

Un deuxième et troisième rounds prévus après la mobilisation intersyndicale du mardi 18 octobre. La CGT appelle à deux nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle, les 27 octobre et 10 novembre, pour demander une augmentation des salaires, a affirmé vendredi la secrétaire du syndicat Céline Verzeletti.

La mobilisation de mardi a réuni 107 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, 300000 manifestants, d'après la CGT, avec des grèves notamment dans le secteur pétrolier, le nucléaire et les transports publics. Cela montre qu'il "y a une dynamique", pour Céline Verzeletti. "On ne veut pas lâcher", a assuré la dirigeante syndicale, estimant que la CGT est "en phase avec les attentes des salariés". Le mouvement dans les raffineries a de son côté été reconduit jeudi sur deux sites de TotalEnergies.