Grève du 13 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour vendredi

C'est le neuvième jour de grève des conducteurs contre la réforme des retraites.

Le trafic SNCF et RATP restera fortement perturbé vendredi 13 décembre, pour le neuvième jour de grève des conducteurs contre la réforme des retraites. Les deux entreprises ont notamment annoncé un TGV sur quatre en circulation et huit lignes de métro fermées.

Franceinfo fait le point sur les perturbations de ce vendredi.

Un train sur quatre à la SNCF

Prenez vos précautions si vous souhaitiez partir en week-end. Vendredi, pour la neuvième journée de grève consécutive, la direction de la SNCF annonce un trafic très perturbé.

• Pour les TGV : un train sur quatre en moyenne.

• Pour les TER : quatre trains sur dix.

• Pour les Transiliens : un train sur quatre.

• Pour les Intercités : un train sur quatre.

CIRCULATION DES TRAINS le 13 décembre

Huit lignes de métro fermées à la RATP

Les usagers de la RATP ne sont pas au bout de leurs peines. Vendredi, le trafic sera toujours très perturbé, selon la régie de transports parisiens.

• Pour les métros : huit lignes de métros resteront fermées, contre dix la veille. Il s'agit des lignes de métro 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Les lignes de métro 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement, les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées "partiellement aux heures de pointe", tandis que la ligne 11 sera ouverte "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir".

• Pour les RER : la ligne A circulera à raison d'un train sur deux et le RER B à hauteur d'un train sur trois en heures de pointe, comme les jours précédents.

• Pour les trams et bus : seule la moitié du trafic des bus et tramways sera assurée.

