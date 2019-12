Grève du 13 décembre : 8 lignes de métros totalement fermées, environ 50% des bus et trams... La journée de vendredi encore très perturbée sur le réseau RATP

L'Unsa, premier syndicat de l'entreprise de transports, a invité à "élargir" le mouvement et à l'installer "dans la durée".

Les usagers de la RATP ne sont pas au bout de leurs peines. Vendredi, pour le neuvième jour de grève des conducteurs contre la réforme des retraites, huit lignes de métros resteront fermées, contre dix la veille. Il s'agit des lignes de métro 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13.

>> Perturbations, manifestations, réactions, trafic… Suivez en direct la grève du 12 décembre et les dernières informations ici

Sur les lignes 4 et 7, des métros circuleront entre 6h30 et 9 heures et entre 16h30 et 19h30 sans desservir toutes les stations. A ces mêmes heures, les lignes 8 et 9 seront ouverte sur certains tronçons. Enfin, pour la ligne 3, seul 1 train sur 5 circulera l'après-midi entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois. Pour la ligne 11, un train sur cinq circulera le matin.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera fortement perturbé, demain, sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #trams et des #bus sera quant à lui assuré à 50%. Le détail des prévisions pour vendredi 13 décembre, ci-dessous ⬇️ et sur notre site https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/WmCKW0Bphs — Service client RATP (@ClientsRATP) December 12, 2019

Côté RER, 1 RER B sur 3 circulera vendredi, et 1 train sur 2 pour le RER A. Enfin, pour les bus et les trams, environ 50% du trafic sera assuré, selon la régie. "La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport", indique, comme depuis le début de la grève, la régie des transports parisiens dans un communiqué.