DIRECT. Grève du 13 décembre : suivez la journée de mobilisation à la RATP et à la SNCF en temps réel et les perturbations dans les écoles et les crèches

Ce qu'il faut savoir

Les annonces du gouvernement n'ont pas infléchi le mouvement, au contraire. La grève contre la réforme des retraites entre dans son neuvième jour, vendredi 13 décembre. Les syndicats, unanimement opposés au projet de l'exécutif en l'état, ont appelé à la poursuite de la mobilisation. La CGT-Cheminots a même prévenu qu'il n'y aurait "pas de trêve à Noël". Les transports, à la RATP comme à la SNCF, sont de nouveau très perturbés vendredi. Le Premier ministre Edouard Philippe a assuré jeudi qu'il allait appeler les partenaires sociaux pour "reprendre le dialogue". Franceinfo suit en direct l'évolution de la situation.

Le trafic encore très perturbé dans les transports. A la SNCF, les prévisions de trafic sont quasi identifiques depuis une semaine : 1 TGV sur 4, 4 TER sur 10 et 1 Transilien sur 4 doivent circuler. Côté Intercités, 1 train sur 4 circulera, en moyenne. Idem à la RATP, avec huit lignes de métros fermées (2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13), 1 RER B sur 3 et 1 train sur 2 pour le RER A. Seuls 50% des bus et des trams rouleront.



Des écoles et des crèches un peu moins au ralenti. Si les enseignants estiment être les grands perdants de la réforme, la mobilisation est en baisse dans l'éducation nationale. Mardi, le taux de grévistes était de 12,41% dans le primaire et de 19,41% dans le secondaire (collèges et lycées), selon le ministère, et de respectivement 30% et 62% d'après les syndicats. "C'est très différent d'une région à l'autre, Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35%", avait indiqué le ministre Jean-Michel Blanquer sur France Inter. Les crèches sont également perturbées, le personnel ne pouvant se déplacer en raison de la grève dans les transports.

Un appel à manifester pour le 17 décembre. La CFDT, qui a estimé que la "ligne rouge" a été "franchie" avec l'instauration d'un âge pivot à 64 ans, a appelé à descendre dans la rue, de même que la CFTC et l'Unsa, lors de la prochaine grande mobilisation le 17 décembre à l'initiative de la CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse. Du côté de la CGT-Cheminots, premier syndicat à la SNCF, et de l'Unsa, première organisation à la RATP, on est prêt à faire durer le mouvement jusqu'aux fêtes de Noël.

Le gouvernement veut reprendre le dialogue. Jeudi matin, gouvernement et majorité ont multiplié les appels du pied pour que la CFDT accepte de reprendre la négociation. Edouard Philippe s'est engagé à appeler les partenaires sociaux afin de "voir avec eux comment reprendre rapidement le dialogue". "Je suis prêt à discuter, évidemment qu'on va discuter", a répondu le patron de la CFDT, Laurent Berger, plaidant pour "retrouver le chemin du dialogue". Mais, a-t-il averti, "vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus".