Transports en Ile-de-France : le trafic perturbé sur le RER A en raison d'une grève vendredi

Le trafic sera perturbé sur le RER A vendredi en raison d'un mouvement social, annonce la RATP, mercredi 29 mai. Un train sur deux circulera sur le tronçon central et les branches de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), celle entre Nanterre-Préfecture et Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) et celle entre Chessy et Boissy-Saint-Léger. Sur les branches Cergy et Poissy, il faudra prévoir en moyenne trois trains sur quatre toute la journée. L’interconnexion sera maintenue à Nanterre-Préfecture.

"La RATP invite tous les voyageurs de la ligne à anticiper leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses pour les conditions de transports prévues", précise la régie dans son communiqué.

Des conditions de travail mises en cause

Cette fois, le mouvement social n'a rien à voir avec les Jeux olympiques de Paris. Les quatre syndicats à l'initiative du mouvement, La Base, la CGT RATP, FO RATP Pôle Traction, et l'UNSA RATP, appellent à la grève de jeudi 22 heures jusqu'à samedi 7 heures, pour obtenir de meilleures conditions de travail et davantage de sécurité pour les agents.

Dans un message publié sur X, les organisations syndicales expliquent cet appel à la suite "de multiples alarmes sociales pour dénoncer les situations inacceptables de dérèglementation, de mise en danger des agents et des usagers", et du "non respect des conditions de travail des conducteurs".