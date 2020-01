Grève du samedi 18 janvier : la RATP annonce un trafic normal sur 7 lignes de métro sur 16 et 2 trains sur 3 sur les lignes RER en heures de pointe

Dans les transports publics en Ile-de-France, le trafic s'améliore sur les lignes de métro et les bus.

La RATP a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du samedi 18 janvier, toujours marquée par des grèves contre la réforme des retraites. Le trafic sera normal sur sept lignes de métro sur seize : la 1, la 14, la 2, la 7bis, la 8, la 10 et la 11. Le trafic sera perturbé sur les autres lignes de métro, avec plusieurs stations fermées. La ligne 3 circulera de 7h à 1h30, la ligne 3bis de 7h à 19h, la ligne 4 de 10h à 20h, la ligne 5 de 5h30 à 21h30, la ligne 6 de 7h à 11h et de 13h à 17h30. Les lignes 7, 9 et 13 circuleront de 5h30 à 1h30. La ligne 12 marchera de 13h à 17h30. Tous les tramways circuleront aussi normalement.

