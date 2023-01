Eurozapping : Les infirmières en grève en Grande-Bretagne pour de meilleurs salaires, les soignants mobilisés à Madrid contre le manque de moyens humains

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 18 janvier.

En Grande-Bretagne, les infirmières sont à nouveau en grève pour deux jours. Elles ne décolèrent pas. Elles n'avaient pas manifesté depuis plus d'un siècle. Elles exigent de meilleurs salaires, une augmentation de 5% au-dessus de l'inflation. "Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là un jour", témoigne une manifestante. Le Premier Ministre Rishi Sunak veut faire passer une loi sur un service minimum obligatoire au Parlement, et estime qu'il a déjà fait un geste. "Nous les soutenons avec des investissements record et une augmentation record de personnel". Les ambulanciers devraient rejoindre le mouvement en février.

En Espagne, médecins et infirmières battent le pavé

Les médecins de la région de Madrid sont mobilisés. Ils n'arrivent plus à s'occuper correctement de la population. "Aujourd'hui, il y a un million de personnes à Madrid sans médecin de famille ou pédiatre", assure une gréviste. La situation est jugée tellement critique que le mouvement de grève est reconduit de manière illimitée.