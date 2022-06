Crise des urgences : le personnel soignant du CHU de Toulouse en grève

Face à la crise des urgences, le personnel revendique plus des moyens et d’effectifs. Une situation préoccupante sur laquelle alertent les syndicats « depuis des mois » comme le rappelle Pauline Salingue, secrétaire CGT CHSCT CHU Toulouse : "La direction n’entend rien donc effectivement les personnels à bout et inquiets pour la santé de la population toulousaine ont décidé d’entamer cette mobilisation". La direction de l’hôpital a activé le Plan blanc afin de renvoyer les patients vers les cliniques de la ville. Seuls les cas graves sont pris en charge.

"On est plein tout le temps, sans catastrophes"

Les urgences de l’hôpital Purpan accueillent 700 patients par jour, tous services confondus. Alors qu’une grève a déjà été observée la semaine dernière, les aides-soignants comme Maeva Janer, se disent inquiets face au risque de ne plus pouvoir remplir leur mission : "Une salle des urgences ne devrait jamais être saturée", confie-t-elle. Une situation des urgences qui semble alarmante, alors qu’une vague de chaleur est attendue ces prochains jours dans la ville rose.