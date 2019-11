Après l'annonce du plan hôpital, les réactions des élus et des syndicats sont mitigées

Alors que le gouvernement a annoncé des primes et des moyens supplémentaires pour l'hôpital, les mesures peinent à convaincre et à satisfaire pleinement.

Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont dévoilé mercredi 20 novembre "un plan d'urgence" pour l'hôpital public. Il comprend des primes pour les personnels, une rallonge budgétaire et une reprise partielle de la dette des établissements.

L'objectif, selon le chef du gouvernement, est de "redonner de l'oxygène à la communauté des soignants", après huit mois de crise dans les hôpitaux publics. Par exemple, une prime annuelle de 800 euros net sera attribuée de manière "pérenne" à quelque 40 000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et sa proche banlieue et gagnant moins de 1 900 euros par mois.

Un effort salué par la fédération hospitalière

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, consent que le gouvernement apporte "une réponse très concrète, presque sonnante et trébuchante". Selon lui, "il y a surtout l'engagement de l'Etat sur trois ans à sortir d'un système de financement totalement délétère. On sort de ces logiques d'économies pour les économies pour essayer de relancer l'attractivité et redonner de l'oxygène aux hôpitaux." Frédéric Valletoux estime que "le gouvernement a pris la mesure de l'interpellation des hospitaliers".

De son côté, Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Valence, juge qu'un effort est bien consenti mais "ce n'est pas vraiment à la hauteur des attentes". "Les annonces sont déconnectées de la réalité. La reprise d'un tiers de la dette c'est mieux que rien, mais est-ce vraiment le sujet ? a regretté Nicolas Daragon. Cela veut dire qu'on va dégager des marges de manœuvre extrêmement faibles dans les centres hospitaliers."

Des syndicats dénoncent des "mesurettes"

"On est sur des mesurettes !", réagit sur franceinfo Renaud Péquignot, chef du service de médecine et réadaptation des Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) et président du syndicat Action Praticiens Hôpital. Il rappelle que "le budget hospitalier, c'est un peu plus de 80 milliards par an. Alors quand on nous annonce des 300 millions d'euros, on va sauver la vie de personne", selon lui. Il pointe que les tarifs des actes n'augmentent pas suffisament par rapport à l'inflation. "Concernant la reprise de la dette, c'est presque rien", juge Renaud Péquignot. "C'est une goutte d'eau qui ne répond absolument pas au problème réel des soignants aujourd'hui, qui ont une paie bloquée depuis 10 ans, qui fait que les gens ne viennent plus."

Pour le syndicat SUD-Santé à l'AP-HP, "le compte n'y est définitivement pas". Selon le secrétaire général Olivier Youinou, il s'agit plutôt d'"un plan de communication, à une stratégie de division dans la crainte sûrement que la convergence des colères et des luttes se fasse en cette fin d'année". Un sentiment partagé par Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. "On se moque complétement de nous !", a-t-il lancé sur franceinfo. "Nous ce que l'on demande c'est être revalorisé à hauteur de nos compétence et nos responsabilités. On ne demande pas une prime d'accès aux logements pour les gens de banlieue parisienne", conclut-il.