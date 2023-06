Eurozapping : encore des grèves de cheminots en Grande-Bretagne

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 2 juin.

Pour la 29e fois, les cheminots se mettent en grève en Grande-Bretagne et toujours pour de meilleurs salaires. Les Britanniques oscillent entre lassitude et compréhension. "On est tous dans le même bateau", réagit un habitant. Une autre habitante en appelle au gouvernement qui doit agir et "écouter les syndicats". De nouvelles grèves sont déjà programmées pour les six prochains mois.

Incidents dans plusieurs villes allemandes

En Allemagne, l’extrême gauche est en ébullition. Des échauffourées ont lieu dans plusieurs villes du pays depuis mercredi dernier après qu’une étudiante ait été condamnée à cinq ans de prison pour des faits de violences contre des militants d’extrême droite. La ville de Leipzig craint le pire. Toujours en Allemagne, de nouvelles informations sur le sabotage de Nord Stream 2 : un voilier aurait quitté Rostock juste avant l’accident. A son bord, des individus avec des faux-papiers. Le parquet allemand a annoncé avoir perquisitionné une maison à la recherche d’un homme de 26 ans, qui serait issu de l’armée ukrainienne.