Iran : trois détenus européens libérés

Une semaine après la libération d’un humanitaire belge, la Belgique a annoncé vendredi 2 juin avoir obtenu le retour d’Iran de trois autres prisonniers européens. Des libérations qui interviennent alors que le régime des mollahs multiplie les exécutions.

Un Danois, détenu depuis le mois de novembre, et deux irano-autrichiens, emprisonnés depuis plusieurs années, ont quitté l’Iran. Une évacuation en avion vers Oman puis Bruxelles (Belgique) a été prévue. Ce retour a été possible grâce à une médiation de la Belgique. "Je voudrais particulièrement remercier le Premier ministre belge pour son engagement ainsi qu’Oman", a déclaré Karl Nehammer, chancelier autrichien. “Un réseau est nécessaire pour mener à bien ce type de mission”, a-t-il ajouté.

Les arrestations arbitraires, une stratégie politique

Il reste aujourd’hui au moins cinq prisonniers français en Iran. L’un d’entre eux, Louis Arnaud, a été arrêté en septembre dernier à Téhéran. Sa famille attend un dénouement rapide. "On espère toujours, on ne lâchera jamais notre espoir", réagit Sylvie Arnaud, sa mère. “Là, on se dit que ça peut marcher”, ajoute-t-elle. Les arrestations arbitraires sont devenues une stratégie politique de l’Iran. Le pays détiendrait aujourd’hui une quarantaine de ressortissants étrangers. Parallèlement, selon Amnesty International, depuis janvier 2023, 282 détenus ont été exécutés, c’est trois fois plus que l’an dernier à la même période.