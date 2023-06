Cancer : l'immunothérapie et les vaccins suscitent de nouveaux espoirs

Le congrès de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) se tient en ce moment à Chicago, aux États-Unis. Il réunit, jusqu’au 6 juin, les meilleurs spécialistes du cancer. Au cœur des discussions, l’espoir des vaccins contre le cancer, qui font l’objet de multiples essais cliniques.

L’immunothérapie est une avancée majeure dans la lutte contre le cancer depuis plus de dix ans. C’est une action ciblée, concentrée sur les cellules tumorales. Contrairement à la chimiothérapie, elle épargne les cellules saines. Son principe : pousser le système immunitaire du malade à combattre lui-même les tumeurs. L’anticorps injecté va mettre en contact les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses qu’elles vont détruire. Les immunothérapies sont aujourd’hui de plus en plus perfectionnées.

Plusieurs pistes explorées

Depuis 2011, les chercheurs n’ont de cesse d’améliorer une thérapie dite ADC, qui conjugue anticorps et médicaments. "Ce sont des anticorps qui ont été modifiés sur lesquels on a greffé un médicament de chimiothérapie", a déclaré Jean-Yves Blay, directeur du Centre Léon Bérard de Lyon et président de la Fédération Unicancer. "L’anticorps, injecté par intraveineuse, va aller se mettre spécifiquement sur les cellules tumorales et y faire pénétrer la chimiothérapie", ajoute-t-il. De très nombreuses pistes sont explorées mais les avancées notables sont faibles. Autre piste : les vaccins thérapeutiques, une stratégie poussée par le laboratoire américain Moderna.