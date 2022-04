"En moyenne, dans le CAC40, on se situe autour de 4 ou 5 millions d'euros. Là, on parle de 66 millions d'euros, c'est 13 fois plus, c'est absolument colossal", a expliqué Loïc Dessaint, responsable des questions de gouvernance chez Proxinvest, qui publie chaque année un classement des rémunérations des dirigeants d'entreprise.

franceinfo : Avec cette rémunération, Carlos Tavares est-il le patron français le mieux payé ?

Loïc Dessaint : C'est même le mieux payé de l'histoire. Proxinvest étudie ce sujet de la rémunération des dirigeants depuis 25 ans, et c'est le plus rémunéré de l'histoire. En moyenne, dans le CAC40, on se situe autour de 4 ou 5 millions d'euros. C'est déjà beaucoup d'argent comme rémunération totale. Là on parle de 66 millions d'euros. C'est 13 fois plus, c'est absolument colossal.

"La norme c'est, par exemple, de ne pas dépasser 150% du fixe, pour un bonus annuel. Là chez Stellantis, on est à presque 400% du fixe." Loïc Dessaint, responsable des questions de gouvernance au cabinet de conseil Proxinvest à franceinfo

C'est presque hors-norme, d'autant qu'on a un bonus annuel de 7,5 millions d'euros.



D'autres pays paient-ils encore mieux leurs patrons ?

En guise de comparaison, un grand patron d'une société américaine gagne aux alentours de 15 millions de dollars. On peut trouver quelques situations anormales comme le patron de Tesla, Elon Musk. À l'inverse, les Japonais paient très peu. En Europe, la France est dans une moyenne. Les Suisses et les Britanniques paient un peu plus. Les Scandinaves et les Néerlandais un peu moins.

On parle beaucoup des bonnes performances du groupe l'an dernier, mais peut-on parler d'un salaire mérité ?

Il n'y a pas de raison qu'il soit beaucoup plus payé que les grands dirigeants de Renault ou de TotalEnergies. Les rémunérations des dirigeants sont proposées en conseil d'administration et soumises à l'approbation de l'assemblée générale. Là, la particularité, c'est que Stellantis est une société de droit néerlandais, non soumise à un vote contraignant comme c'est le cas en France. La France a été marquée par le cas Carlos Ghosn, quand l'assemblée générale des actionnaires de Renault avait rejeté sa rémunération. On avait eu un débat démocratique et on avait conclu en France que ce n'était pas possible de maintenir des rémunérations contre l'avis des propres actionnaires de l'entreprise. Le droit européen est plus souple que le droit français.

Il y a donc eu un vote consultatif. L'enveloppe de rémunération des cadres dirigeants de Stellantis a d'ailleurs été rejetée par 52,12% des voix des actionnaires, mais ça ne compte pas ?

En France, en cas de rejet, Carlos Tavares n'aurait pas pu recevoir ses bonus annuels et tous ses plans d'actions. Il n'aurait que le fixe, soit 2 millions d'euros. Là, on est au Pays-Bas, le droit est différent. Mais je salue la position de BPI, la banque publique d'investissement qui siège comme administrateur au conseil d'administration, et qui a rejeté cette enveloppe. C'est une décision responsable. Désormais, il faut réussir à convaincre les deux grands autres actionnaires qui sont la famille Peugeot et la famille Agnelli.

"Le problème est que John Elkann, le représentant de la famille Agnelli, préside le conseil de cette société et qu'il perçoit lui aussi une rémunération stratosphérique. 7 millions d'euros pour un président de conseil d'administration, c'est beaucoup trop." Loïc Dessaint à franceinfo

On espère que ça bougera, que les administrateurs discuteront avec les actionnaires pour comprendre les raisons de ce rejet et modifieront la politique de rémunération de Carlos Tavares.