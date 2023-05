Le Groupe Casino, très endetté, va entrer en conciliation et compte vendre une centaine de magasins à Intermarché

Casino prévoit de céder plus d'une centaine d'hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité pesant 1,15 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le distributeur Casino, en difficultés financières, a annoncé vendredi 26 mai qu'il allait céder un certain nombre de magasins au groupement Intermarché, troisième acteur de la distribution alimentaire en France. L'annonce intervient en parallèle de l'officialisation de son entrée dans une procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son important endettement.

"Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a décidé d'ouvrir le 25 mai 2023 une procédure de conciliation" au bénéfice de Casino et de ses filiales, dont Monoprix et Franprix, "pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois", indique le groupe endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros à fin 2022 dont 4,5 sur son activité en France.

La liste de précise de magasins pas encore connues

Casino prévoit également de céder plus d'une centaine d'hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité pesant 1,15 milliard d'euros de chiffre d'affaires, "décomposé en deux périmètres". Lors d'un point presse téléphonique, le directeur financier du groupe David Lubek n'a pas précisé le nombre de magasins concernés, évoquant "principalement des supermarchés et hypermarchés situés dans des zones considérées comme non prioritaires" pour Casino, dont le cœur d'activité se situe en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.