Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour inaugurer une usine Sanofi dans le Rhône

Pour sa première sortie de terrain depuis la dissolution de l'Assemblée et le séisme politique qui a suivi, Emmanuel Macron a inauguré, mardi 10 septembre, une usine "futuriste" de vaccins et biomédicaments du groupe français Sanofi, près de Lyon.

Le chef de l'Etat est arrivé seul à 16h45 sur le site à Neuville-sur-Saône (Rhône), qui représente un investissement de 500 millions d'euros du groupe et de l'Etat. Aucun ministre ne l'accompagnait. Michel Barnier, nommé jeudi à Matignon, poursuit ses consultations pour trouver une majorité la plus stable possible et former un gouvernement.

Cette usine, présentée comme unique au monde, va permettre de produire jusqu'à quatre vaccins ou biomédicaments simultanément et de reconfigurer les lignes de production en quelques jours ou semaines pour en fabriquer d'autres si besoin, souligne Sanofi dans un communiqué. Traditionnellement, un tel site industriel dispose de bâtiments dédiés à une technologie ou un produit et tout changement de plateforme de production nécessite "plusieurs mois voire plusieurs années".

Sanofi, qui avait raté le virage vers les vaccins à ARN messager lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, se positionne ainsi de nouveau dans la course à l'innovation. L'usine sera opérationnelle fin 2025, après qualification des installations et validation des procédés de fabrication, et va permettre la création de 160 emplois.