Direct Nouveau gouvernement : le Premier ministre Michel Barnier poursuit ses consultations et va rencontrer les députés du groupe macroniste

En parallèle de la constitution de son gouvernement, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, entame mardi 10 septembre une tournée des groupes parlementaires du centre et de droite, dont le soutien n'est pas totalement acquis, à commencer par les élus macronistes. Il est attendu à Rosny-sur-Seine (Yvelines) dans la soirée, en clôture de la journée parlementaire des députés Ensemble pour la République (EPR, ex-Renaissance) et de leurs collègues sénateurs. Suivez notre direct.

Gérard Larcher ouvre la porte à une participation des Républicains au gouvernement Barnier. "Le Premier ministre me semble avoir fait siennes nos propositions et je crois que nous pourrons participer au gouvernement", confie le président du Sénat dans un entretien au Figaro. "Cela me paraît logique car le dialogue que nous avons instauré avec Michel Barnier est fluide et je ne doute pas qu'il puisse nous apporter les garanties nécessaires. J'ai confiance en lui", ajoute-t-il.

Le budget, premier gros dossier du nouveau Premier ministre. Michel Barnier doit s'assurer des appuis suffisants au Parlement avant la bataille du budget, qui s'annonce épineuse. Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l'Economie a affirmé être "dans les délais pour transmettre le budget 2025 au Parlement le 1er octobre".

Michel Barnier va aussi recevoir des personnalités de gauche. L'entourage du nouveau Premier ministre a fait savoir à France Télévisions que Michel Barnier s'entretiendra "prochainement avec des personnalités de gauche", précisant qu'il "en a d'ailleurs déjà eu au téléphone".