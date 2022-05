"C'est bizarre que les entreprises n'y aient pas pensé avant" : une start-up toulousaine accorde une journée de congé aux femmes pendant leurs règles

Depuis le début du mois de mars, la start-up Louis, basée à Labège dans l'agglomération toulousaine, donne la possibilité à ses huit salariées de prendre un jour de congé supplémentaire par mois, si elles le souhaitent, lorsqu'elles ont leurs règles.

L'idée fait doucement son chemin dans le monde de l'entreprise. L'année dernière, une entreprise de Montpellier avait expérimenté ce congé menstruel pour la première fois en France.

La start-up toulousaine Louis, qui compte 17 salariés dont huit femmes, est spécialisée dans la confection de meubles en blois. Margot, une des salariées, porte parfois plus d'une tonne par jour. "Quand on a nos règles, nous sommes plus faibles, l'efficacité n'est pas du tout au rendez-vous", explique-t-elle.

"C'est rassurant psychologiquement d'avoir un soutien de la part du patron et des collègues." Margot, salariée de l'entreprise Louis franceinfo

L'idée de mettre en place un congé menstruel s'est alors vite présentée comme une évidence. Apres avoir reçu le feu vert de la direction, il a fallu convaincre tous les salariés de l'entreprise. C'est Manu, ébéniste et délégué du personnel, qui s'y est employé : "Nous avons mis en place un un exposé sur les règles pour faire comprendre que ce n'était pas un caprice et qu'il y a des bonnes raisons de donner ce jour de congès aux femmes pendant leurs règles", raconte-t-il.

Les hommes de l'entreprise n'ont alors pas hésité une seconde. Un salarié avoue que ce n'est pas quelque chose à laquelle il avait réfléchi de lui-même : "Mais lorsque nous avons discuté, j'ai trouvé ça naturel. Je trouve ça même bizarre que beaucoup d'autres entreprises n'y aient pas pensé avant." Un autre salarié avance : "Moi, je n'ai pas de problème chaque mois qui m'empêche de bosser. Pour une question d'équité, je trouve ça normal que les femmes puissent se reposer au moment de leurs règles."

"L'idée est de travailler dans les meilleures conditions possibles", selon la direction de l'entreprise

"Ce congès menstruel, c'est rassurant", assure Margot. "De se dire qu'on peut rentrer chez nous, se reposer, ne plus porter de charges lourdes, ça fait du bien." De son côté, le fondateur de l'entreprise Thomas Devineaux, assure qu'il ne voit pas ça comme une charge supplémentaire : "Pour nous, ce n'est pas du tout un sacrifice. L'idée, c'est juste de travailler dans les meilleures conditions possibles et concrétement d'améliorer le bien-être au travail."

D'autres entreprises ont manifesté leur intérêt pour cette pratique. Selon la direction de Louis, des entreprises parisiennes, lyonnaises ou bordelaises lui demandent aujourd'hui pour instaurer à terme un modèle similaire.