Transports : la SNCF commande 15 TGV supplémentaires à Alstom pour un montant de 590 millions d'euros

Bientôt des nouveaux trains sur les rails en France. Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé, jeudi 18 août, avoir reçu une commande de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires de la part de la SNCF, pour un montant total de près de 590 millions d'euros. Ce contrat complète une commande de 100 rames passée en 2018 – pour 2,7 milliards d'euros –, dans le cadre d'un "partenariat d'innovation" conclu en 2016 entre la SNCF et Alstom pour concevoir le "TGV du futur", ou le "TGV M" tel qu'il est appelé par la compagnie ferroviaire.

"Cette solution répond aux enjeux technologiques, économiques et compétitifs de la SNCF, dans un environnement de forte demande des passagers pour des solutions de mobilité bas carbone", a ainsi commenté Jean-Baptiste Eyméoud, le président d'Alstom France, cité dans un communiqué du constructeur. Interrogée par l'AFP, la SNCF a confirmé la commande, la justifiant par "la demande clients qui est supérieure aux prévisions initiales".

Transporter 20% de passagers en plus

La SNCF veut doubler la part du rail dans le transport de voyageurs en France, qui est d'environ 10% aujourd'hui, dans la décennie 2030. Le déploiement des "TGV M" s'échelonnera sur dix ans à partir de 2024, selon SNCF Voyageurs. Cette quatrième génération de TGV en quarante ans – la première avait été mise en service en France en 1981 – doit permettre de transporter 20% de passagers en plus que les trains actuels.

En configuration maximale, le "TGV M" pourra accueillir 740 personnes par rame, avec la possibilité d'ajouter ou d'enlever des voitures, et aussi de transformer les espaces, par exemple de première en seconde classe. Ce nouveau train doit également consommer 20% d'énergie de moins que ses aînés grâce à un aérodynamisme et une motorisation plus efficaces.