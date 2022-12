Risques de coupures d'électricité : Emmanuel Macron fustige "les scénarios de la peur"

Le président de la République a réagi, mardi matin, en marge du sommet UE-Balkans.

"Nous allons tenir cet hiver", a-t-il assuré. Le président de la République a vivement critiqué, mardi 6 décembre, "les scénarios de la peur" alors qu'il était interrogé sur le risque de coupures d'électricité au cœur de l'hiver en France. "Ce débat est absurde, le rôle des autorités publiques, ce n'est pas de transmettre la peur", a déclaré Emmanuel Macron dans une brève déclaration à la presse, depuis l'Albanie, en marge du sommet UE-Balkans.

Elisabeth Borne a adressé une circulaire aux préfets pour faire le point sur la conduite à tenir en cas de coupures de courant volontaires cet hiver. Ce plan entend anticiper et préparer les départements à d'éventuelles coupures programmées d'électricité. Il s'agit d'éviter la panne générale, le black-out, et de garantir la sécurité des biens et des personnes.