DIRECT. Crise énergétique : le gouvernement présente son plan de sobriété, suivez les annonces d'Elisabeth Borne et ses ministres

#SANTE En France, les plus pauvres vivent moins longtemps que les plus riches, confirme une étude du service statistique du ministère de la Santé. D'après l'étude, statistiquement, les 10% de Françaises les plus pauvres ont trois et demi plus de risques de développer du diabète que les 10% les plus aisées. Toujours chez les femmes, les plus défavorisées ont également une fois et demi plus de risque de développer une maladie cardiaque ou neurovasculaire.