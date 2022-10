Énergie : pour éviter un "black-out", Enedis pourra couper les ballons d'eau chaude de plus de 4 millions de clients entre 12h et 14h

C'est un arrêté qui est passé inaperçu, publié le 27 septembre au Journal Officiel et repéré par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Il indique que Enedis peut couper l'alimentation électrique de certains ballons d'eau chaude une partie de la journée. Cela concerne tous les foyers qui ont un compteur Lindy et qui ont un abonnement "heures pleines/heures creuses", dans lequel les heures méridiennes, la tranche 12h-14h, font partie des heures creuses.

Tous les fournisseurs d'électricité sont concernés par ces coupures, mais ils doivent prévenir en amont. Au total, cette mesure va toucher 4,3 millions de clients, selon Enedis. Il s'agit de particuliers, d'entreprises mais aussi des collectivités locales. Elle s'appliquera à partir du 15 octobre et va durer jusqu'à la mi-avril ou la mi-mai au plus tard, selon l'arrêté.

Des économies importantes

L’arrêté autorise les "gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité" à "désactiver la fermeture du contact pilotable" entre "11 h et 15 h 30". Concrètement, cela veut dire que le ballon ne fabriquera plus d'eau chaude durant les heures creuses et concentrera sa production sur la nuit. Aussi, les heures creuses méridiennes seront décalées et reportées également la nuit. Enedis assure que "du point de vue du client, il n'y a pas d'impact", et que la tarification restera la même. Selon l'arrêté, la coupure ne pourra "être supérieur à deux heures". Pour les autres appareils, comme le frigo ou la télévision par exemple, il n'y aura aucun changement insiste Enedis.



Selon Elisabeth Chesnais, spécialiste des questions énergétiques pour Que Choisir, ces désactivations seront ponctuelles : "Nous n'avons pas des pics de consommation tous les jours", tempère-t-elle sur franceinfo. Un moyen pour éviter les coupures d'électricité "lors de périodes de tensions, lorsque nous aurons du mal à faire correspondre l'offre et la demande", souligne la spécialiste.

C'est RTE, le gestionnaire du transport d'électricité qui a proposé cette mesure aux pouvoirs publics, car la tranche 12h-14h représente un pic de consommation important. L'objectif est ainsi d'anticiper et d'éviter de possibles coupures cet hiver, alors que la vigilance sera renforcée par RTE. Cela doit permettre d'économiser 3,5 gigawatts par jour sur la plage horaire concernée, soit l'équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires et demi.