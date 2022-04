Énergie : les tensions sur le réseau vouées à se poursuivre

Grâce aux petits gestes du quotidien, le pic d’électricité redouté en raison de la vague de froid, lundi 4 avril, n’a pas eu lieu. Et les coupures ont pu être évitées.

Éteindre son chauffage ou la lumière. Allumer moins son ordinateur au bureau. Ou encore, réduire la vitesse des escalators du métro, comme à Rennes (Ille-et-Vilaine). Entreprises et particuliers ont joué le jeu des petits gestes pour diminuer la consommation d’électricité. "J’ai allumé mon ordinateur un petit peu plus tard que d’habitude", explique Jenifer Pourney. Des écogestes et un résultat : une consommation en baisse, -800 MW. C’est autant que la consommation d’une ville comme Montpellier.

Des tensions qui pourraient se reproduire à l’avenir

Le pic redouté par RTE a donc été évité. La France a quand même dû importer près de 10% de sa production d’électricité ce matin. Tout en mobilisant l’ensemble de ses moyens de production, lors du pic de consommation à 8h45, l’électricité provenait pour moitié du nucléaire, 24% de l’hydraulique, 12% du gaz et 7% de l’éolien. Et ces tensions pourraient se reproduire à l’avenir, alors que la production nucléaire n’a jamais été aussi faible en France.