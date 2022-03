Baisser le chauffage, couper sa box internet, oublier les bains... des pistes pour réduire ses dépenses énergétiques

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la France se prépare à d'éventuelles coupures de gaz l'hiver prochain, dans l'hypothèse où la Russie stopperait son approvisionnement, elle qui fournit 40% de gaz à l'Europe. La Commission de régulation de l'énergie appelle les particuliers et les entreprises à faire des économies d'électricité et de gaz dès aujourd'hui. Concrètement, comment faire, et surtout ça change quoi ?

Le chauffage, principale source de dépenses

Les économies se voient d'abord sur le compteur : pour un particulier, le plus efficace est de baisser son chauffage, qui représente 65% des dépenses d'énergie. Ainsi en prenant l'exemple d'une famille qui chauffe les pièces de son logement à 21 degrés... En réduisant la température du chauffage de son logement de 21 degrés à 19 degrés, cette famille réalise une économie en termes de kilowattheures de plus de 20%. Un degré de température en plus, c'est ainsi 7% à 10% de consommation supplémentaire en plus sur la facture en moyenne.

Les économies peuvent se faire partout, jusqu’à la box internet : si cette dernière reste allumée 24h/24h, elle peut consommer plus de 200 kilowattheures par an, soit autant qu'un petit frigo, si l’on en croit le calcul réalisé par l’Ademe, l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Selon cette dernière, éteindre ses appareils en veille peut faire économiser jusqu'à 10%. L’Ademe recommande par ailleurs de privilégier les multiprises à interrupteur, qui permettent d’éteindre plusieurs appareils en même temps. Ces économies d'énergie se traduiront surtout sur la facture des ménages. Si une personne qui se chauffe au gaz et prend un bain tous les jours se rabat sur une douche quotidienne, elle économisera de 200 à 250 euros par an.

Investir dans les bâtiments basse consommation

Ces économies sur la facture finale seront encore plus flagrantes pour les entreprises, qui peuvent consommer des milliers de kilowattheures par an, surtout dans le chauffage et l'éclairage. Olivier Sidler, co-fondateur de Négawatt, une association spécialiste des bâtiments basse consommation, a par exemple rénové un bâtiment de bureaux de 1 000 mètres carrés.

"On a économisé 40% de l'électricité consommée dans le bâtiment et le coût d'investissement n'était que 10 euros par mètre carré, c'est à dire rien du tout." Olivier Sidler à franceinfo

"Les gros bâtiments ont tout intérêt à faire des travaux car c'est extrêmement rentable", assure Olivier Sidler, co-fondateur de Négawatt. La Commission de régulation de l'énergie espère que les rationnements du gaz ne seront pas nécessaires l'hiver prochain si des économies conséquentes sont réalisées. Il n'est pas certain que cela soit suffisant.