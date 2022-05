En Moselle, un projet d'extraction de gaz fait à nouveau polémique : "On transformerait la Lorraine en Texas"

Depuis quatre ans, une PME de Lorraine attend le feu vert de l'État pour pouvoir extraire du méthane contenu dans des veines de charbon. Pour certains élus, c'est la garantie d'une plus grande indépendance énergétique. Mais écologistes et associations pointent un risque pour l'environnement et la santé des riverains.

Alors que la guerre en Ukraine a fait de l’indépendance énergétique de la France et de l'Europe un enjeu majeur, une PME spécialisée dans la production de gaz avance à nouveau ses pions. Depuis quatre ans, la Française de l'Énergie attend la décision du gouvernement pour lancer son projet d'extraction gazière en Moselle, à 50 kilomètres de Metz. Il prévoit l'implantation d'une quarantaine de plateformes réparties sur une trentaine de communes, soit 191 kilomètres carrés.

Ce gaz de couche – du méthane principalement – contenu dans des veines de charbon sous le sol de Moselle est une aubaine pour le territoire, assure François Lavergne, président de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont : "C'est une source d'énergie que l'on a, qui peut être exploitée dans des coûts stables puisque c'est des coûts français, une distribution en circuit court. On ne sera pas soumis au marché international – et on voit comment ça marche en ce moment."

"Il faut le lancer en disant que ça ne sera pas éternel. Mais aujourd'hui, on vit la crise de l'énergie parce qu'on ne produit pas, qu'on a arrêté". François Lavergne, président de la communauté de communes de Faulquemont à franceinfo

Cette extraction d’énergie fossile aurait pourtant des conséquences à long terme sur la région, alerte l’association de protection de l’environnement Apel57. "On présente un projet où on transformerait la Lorraine en Texas, ironise Anaëlle Lantonnois, bénévole. Mais on risque de sacrifier la Lorraine, l'eau potable, la qualité de vie et le cadre de vie avec des kilomètres de drains. Je vous laisse imaginer les milliers de kilomètres de gruyère qu'il y aurait en Lorraine avec ce type d'exploitation".

Selon Appel57, les produits utilisés pour ce projet de forage seraient très dangereux et le risque de pollution n’est pas à exclure, ajoute Anaëlle Lantonnois : "À partir du moment où on injecte plusieurs tonnes de produits chimiques, il y a forcément un impact. En plus du fait que c'est du méthane qu'on irait chercher dans des endroits ou il ne se serait pas retrouvé dans l'atmosphère : encore une fois, on alimente le dérèglement climatique."

Une lettre envoyée à Elisabeth Borne

En juin 2021, une soixantaine d'élus avaient publié une tribune sur franceinfo pour s'opposer aux ambitions de la PME basée dans le Nord. Des représentants d'EELV, du Parti socialiste mais aussi de La République en marche. Ils demandaient l'ouverture d'une nouvelle enquête publique considérant que la première, menée du 10 septembre au 13 octobre 2020, avaient été trop courte.

À la Région Grand Est, Eliane Romani, cheffe de file du groupe écologiste, s’interroge également sur la viabilité du projet : "Les capacités de l'entreprise, et financière et technique, n'ont pas été prouvées jusqu'à maintenant. C'est sûrement de la spéculation. Le fait d'avoir eu une autorisation permet de valoriser des actions en Bourse." L'élue fait référence à la présence de la Française de l'Énergie parmi les entreprises côtées à la Bourse de Paris. L'opposition écologiste à la région a envoyé un courrier, jeudi 26 mai, à la Première ministre Elisabeth Borne pour lui demander de ne pas accorder ce permis d’exploitation. La réponse de l’État concernant le projet d'extraction du gaz mosellan est attendue avant le mois de juin.