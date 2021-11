Tribune COP26 : 66 élus demandent au gouvernement l'abandon du projet d'exploitation du gaz de couche en Moselle

Peut-on multiplier les déclarations de bonnes intentions contre le réchauffement climatique à la COP26 de Glasgow (Ecosse) et autoriser l'exploitation d'une nouvelle énergie fossile en France ? C'est la question posée, mercredi 10 novembre, au gouvernement par 66 élus, députés, sénateurs, eurodéputés ou maires. Cette énergie fossile, c'est le gaz de couche, du méthane aujourd'hui emprisonné dans des couches de charbon non exploitées qu'une société, la Française de l'énergie, veut extraire. Franceinfo fait le point sur ce dossier dans cet article. Les 66 signataires s'expriment ici librement.

Nous, élus locaux de Moselle ; nous, parlementaires, demandons au gouvernement de ne pas autoriser la concession d'exploitation de mines d'hydrocarbures dite "Concessions Bleue Lorraine" sollicitée par la société Française de l'Energie. Nous, élus de tous horizons, nous opposons à l'exploitation de nouvelles sources d'énergies fossiles.

Cette concession concernerait 40 communes, sur un territoire de 191 kilomètres carrés, et permettrait à cette entreprise cotée en bourse d'exploiter du gaz de couche, contenu dans des veines de charbon, d'ici à 2040. Nous n'avons à ce jour aucune garantie réelle sur les conditions de cette exploitation nécessitant une technique non conventionnelle, sur le développement économique qui en résulterait, et sur les capacités techniques et financières de cette société.

Quel serait l'impact sur les ressources en eau, déjà affectées par les activités chimiques industrielles et par un phénomène de remontée de la nappe phréatique lié à la fin de l'exploitation minière ?

Quel serait l'impact sur notre cadre de vie et sur nos sols, déjà durement éprouvés par l'histoire minière et qui souffrent par endroits de désordres géologiques majeurs ?

Pourquoi autoriser ce projet gazier alors que les retours d'expérience de forages de gaz de couche à travers le monde témoignent de répercussions dramatiques ?

Et comment comprendre, enfin, que l'on autorise, en 2021, l'exploitation d'une nouvelle source d'hydrocarbures alors que notre pays doit s'engager dans la sortie de sa dépendance aux énergies fossiles ?

Pour cette concession, une enquête publique d'un mois a été menée : elle a été faite à une période où les municipalités et les citoyens avaient bien d'autres urgences à traiter. La plupart des collectivités ne possèdent pas l'expertise interne nécessaire pour formuler un avis éclairé. Dès lors, il aurait fallu que la consultation soit plus longue pour leur permettre de mener les études nécessaires. Ainsi, seules 14 communes sur les 40 concernées ont pu délibérer dans les délais impartis.

Nous refusons le développement d'un projet gazier qui ne peut être que nuisible pour l'environnement et la santé de nos concitoyens.

Nous travaillons, ensemble, pour ce territoire, pour son développement, dans le sens d'une transition écologique juste et durable, attendue par tous. Elle assurerait aux générations futures un avenir pérenne, sans risquer de nuire aux équilibres naturels.

Les signataires :

Christophe Arend – député LREM de la 6e circonscription de Moselle

Gabriel Bastian – maire de Schoeneck

Gérard Bazin – maire de Bionville-sur-Nied

Guy Benarroche – sénateur écologiste des Bouches-du-Rhône

Bernard Betker – maire de Rosbruck

Claire Bouchet – députée LREM de la 2e circonscription des Hautes-Alpes

Yannick Brohard – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Sebastien Clamme – maire de Lachambre

Jean-Charles Colas-Roy – député LREM de la 2e circonscription de l'Isère

Alexandre Cousin – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Alain Dauendorffer – maire de Voelfling-lès-Bouzonville

Karima Delli – députée européenne EELV

Monique de Marco – Sénatrice écologiste de la Gironde

Claire Desmares – conseillère régionale EELV de Bretagne

Laurent Dreyfus – conseiller régional EELV du Grand Est

Christophe Dumont – conseiller régional EELV du Grand Est

Julie Dupuy – conseillère régionale EELV de Bretagne

François Ettenhuber – maire de Neunkirchen-lès-Bouzonville

Jacques Fernique – sénateur écologiste du Bas-Rhin

Antoine Franke – maire de Vahl-Ebersing

Jean-Luc Fugit – député LREM dans la 11e circonscription du Rhône

Evelyne Gareaux – conseillère régionale EELV du Grand Est

Cécile Germain-Ecuer – conseillère régionale EELV du Grand Est

Guillaume Gontard – sénateur écologiste de l'Isère

Carole Grandjean – députée LREM de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle

Laure Haag – conseillère régionale EELV du Grand Est

Brahim Hammouche – député MoDem de la 8e circonscription de Moselle

Yannick Haury – député LREM de la 9e circonscription de Loire-Atlantique

Joëlle Hoffmann – maire de Merten

Thomas Hutin – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Ralph Klein – maire de Tenteling

Géraldine Krin – conseillère régionale EELV du Grand Est

Sandrine Le Fleur – députée LREM de la 4e circonscription du Finistère

Loïc Le Hir – conseiller régional EELV de Bretagne

Benjamin Lucas – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Armand Marx – conseiller régional EELV du Grand Est

Gil Mettai – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Marjolaine Meynier-Millefert – députée LREM de la 10e circonscription de l'Isère Emmanuel Michel – maire de Téterchen

Lou Noirclere – conseiller régional EELV du Grand Est

Goulven Oillic – conseiller régional EELV de Bretagne

Ludivine Perard – conseillère régionale EELV du Grand Est

Ronan Pichon – conseiller régional EELV de Bretagne

Raymonde Poncet Monge – sénatrice écologiste du Rhône et de la métropole de Lyon

Christine Prigent – conseillère régionale EELV de Bretagne

Simone Ramsaier – maire de Béning-lès-Saint-Avold

Caroline Reys – conseillère régionale EELV du Grand Est

Nicolas Richard – conseiller régional EELV des Hauts-de-France

Eliane Romani – conseillère régionale EELV du Grand Est

Daniel Roth – maire de Zimming

Paulu Santu Parigi – sénateur écologiste de la Haute-Corse

Daniel Salmon – sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine

Gérard Schann – conseiller régional EELV du Grand Est

Adrien Scherer – maire de Rémering

Jean-François Secondé – conseiller régional EELV du Grand Est

Jean-Marc Todeschini – sénateur PS de la Moselle

Marine Tondelier – conseillère municipale EELV d'Hénin-Beaumont

Marie Toussaint – députée européenne EELV

Elisabeth Toutut-Picard – députée LREM de la 7e circonscription de la Haute-Garonne

Nicole Trisse – députée LREM de la 5e circonscription de la Moselle

Katy Vuylsteker – conseillère régionale EELV des Hauts-de-France

Michael Weber – maire de Wœlfling-lès-Sarreguemines, conseiller régional PS du Grand-Est, président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Jean-Paul Weistroffer – maire de Bibiche

Ghislain Wysocinski – conseiller régional EELV du Grand Est

Hélène Zannier – députée LREM de la 7e circonscription de Moselle

Christian Zwiebel – maire de Bambiderstroff