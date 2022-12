Électricité : Bruno Le Maire appelle à "un engagement collectif pour éviter les coupures" cet hiver

"Nous avons demandé à EDF de faire tout le nécessaire pour que les réacteurs nucléaires tournent à pleine puissance au début de l'année prochaine", déclare Bruno Le Maire. En attendant, "tout le monde" doit réduire sa consommation d'énergie, appelle le ministre de l'Économie.

"Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité cet hiver" mais "cela dépend de nous tous, collectivement", affirme Bruno Le Maire, lundi 5 décembre sur France Inter. Le ministre de l'Économie assure que "nous pouvons éviter les coupures", que "nous devons les éviter", car elles "sont très pénalisantes pour les ménages, pour les services publics et pour notre économie". Il en appelle à un "engagement collectif", qui dépendra de la capacité des ménages, des entreprises et des administrations, "de tout le monde", à réduire sa consommation d'électricité et d'énergies.

>> Crise de l'énergie : on répond à toutes vos questions pour réduire votre facture et le risque de coupures

Bruno Le Maire s'est également voulu rassurant concernant les capacités de production d'EDF. "Nous avons demandé au président d'EDF Luc Rémont, de faire tout le nécessaire pour que les réacteurs nucléaires tournent à pleine puissance au début de l'année prochaine", ajoute le ministre de l'Économie, qui s'est dit convaincu que "les employés d'EDF étaient totalement mobilisés pour remettre en état les réacteurs nucléaires qui doivent l'être".

Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a accusé vendredi l'exécutif d'avoir organisé le "sabordage de la filière nucléaire française depuis maintenant 5 à 10 ans" et "mis la France dans une situation de précarité énergétique qui fait davantage penser au tiers-monde qu'à des pays développés". "Nous n'avons pas de leçon à recevoir de Marine Le Pen et du Rassemblement national", réagit Bruno Le Maire. Le RN "a appelé à abandonner le nucléaire" et est "ami de la Russie qui nous prive de l'énergie et met toute l'Europe dans une situation difficile", dénonce-t-il.