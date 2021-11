EDF s'engage à mettre fin aux coupures d'électricité en cas d'impayés

Une mesure prise dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. EDF a décidé de ne plus couper l'électricité en cas d'impayés. "Nous nous engageons à accompagner nos clients en situation d'impayés en mettant fin à la coupure d’alimentation en électricité", a annoncé Marc Benayoun, directeur du pôle Clients, services et territoires du groupe, dans une interview au Parisien (abonnés), publiée vendredi 12 novembre.

Baisse de puissance de l'électricité fournie

A la place, le fournisseur d'électricité appliquera "une limitation de puissance minimale garantie à un kilovoltampère (kVA, soit l'équivalent de 1 000 watts) tout au long de l'année". Cette réduction permettra de conserver "les usages essentiels" comme "l'éclairage, la recharge des téléphones, un chauffe-eau, une machine à laver, internet ou encore un petit réfrigérateur". En revanche, le "chauffage par exemple ne fonctionne[ra] plus", a précisé Marc Benayoun.

La loi impose une suspension des coupures d'électricité et de gaz uniquement lors de la trêve hivernale, du 1er novembre au 1er avril. En dehors de cette période, les fournisseurs d'énergie sont libres de pouvoir couper l'alimentation des foyers en situation d’impayés. Chaque année, "entre 200 000 et 300 000 foyers sont privés d'électricité parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de payer", avait estimé mercredi sur franceinfo le médiateur national de l'énergie, Olivier Challan-Belval. "Aujourd'hui, l'électricité est vraiment devenue un bien dont on ne peut pas se passer", a-t-il défendu.