DIRECT. L'"indemnité inflation" annoncée par Jean Castex sera aussi versée aux "étudiants boursiers et autonomes fiscalement", précise Gabriel Attal

: "On avait besoin d'une mesure rapide et simple : c'est le sens de cette mesure, efficace en terme de pouvoir d'achat", se félicite la ministre du Travail et de l'Emploi, Elisabeth Borne, à propos de "l'indemnité inflation", sur CNews.

: Bonjour , "l’indemnité inflation" annoncée par Jean Castex, versée de façon automatique, concernera les actifs, les chômeurs en recherche active d’emploi, ainsi que les retraités, comme nous l'expliquons dans cet article. Cette aide sera versée à la fin du mois de décembre pour les salariés, fin janvier 2022 pour la fonction publique, et "un peu plus tard" pour les indépendants, les chômeurs et les retraités.

: Est-ce que l’indemnité de 100 euros concerne les retraités ?

: "On est dans un contexte où les prix augmentent", relève Gabriel Attal sur France 2. "Je peux comprendre la lassitude des Français, mais la situation n'est pas liée à la crise, mais à la sortie de crise. La plupart des experts disent que c'est temporaire : il va y avoir un retour à la normale", assure le porte-parole du gouvernement.

: Le porte-parole du gouvernement ajoute que ces 100 euros d'indemnité ne sont pas fiscalisés "donc pas d'impôts, ni de charges".

: "Près des deux tiers des étudiants français" sont éligibles à "l'indemnité inflation" de 100 euros annoncée par Jean Castex hier soir, précise Gabriel Attal ce matin. Il s'agit plus précisément des "étudiants boursiers et autonomes fiscalement de leurs parents".

: "Les étudiants seront accompagnés par l'indemnité inflation", annonce Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur France 2.

: "On ne va pas se mentir : quand les automobilistes sont malheureux, on est heureux ! C'est notre business model."



Gasoil Now, Essence&Co... Ces applications ont vu leur utilisation grimper en flèche à la faveur de l'augmentation des prix des carburants. La première a vu son nombre de visites bondir de 50% en une semaine, et la seconde note un pic de trafic, avec 30 à 40% de connexions en plus par rapport l'année dernière.



: Pour comparer les prix proposés par les stations autour de chez elle, Lina, étudiante en BTS à Marseille, a trouvé l'application Gasoil Now. "Je regarde tous les deux ou trois jours pour voir si ça a baissé", explique la jeune Marseillaise. L'application a rapidement bouleversé ses habitudes : "J'ai changé de station, je suis allée dans la moins chère".

: Les prix du gazole et du sans-plomb ont atteint un nouveau record. Face à cette flambée, les automobilistes s'organisent à l'aide d'applications dédiées. Nos journalistes Robin Prudent et Vincent Matalon leur ont donné la parole.

