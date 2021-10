Prix du carburant : ce que l'on sait de l'indemnité de 100 euros annoncée par Jean Castex

Cette indemnité sera versée à partir du mois de décembre pour les salariés, du mois de janvier pour "les employés de la fonction publique" et "un peu plus tard pour les autres", a expliqué Jean Castex sur TF1.

Un coup de pouce plus que bienvenu pour des millions de Français. Pour faire face à la flambée des prix à la pompe, Jean Castex a promis "une indemnité de 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois". Cette aide sera versée automatiquement à partir de décembre, a détaillé le Premier ministre, jeudi 21 octobre, sur TF1. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cette aide financière destinée à lutter contre l'inflation.

Elle sera versée à 38 millions de Français

Cette "indemnité inflation", comme l'a présentée Jean Castex, sera versée "aux Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois", sans aucune distinction entre les automobilistes et les usagers d'un autre moyen de transport. "Ces 2 000 euros correspondent au salaire médian. Cela concerne 38 millions de Français", a justifié le chef du gouvernement.

Elle sera versée de manière "automatique"

Pour percevoir cette indemnité, les Français concernés n'auront "rien à faire" car ce sera "automatique", a promis Jean Castex. Il ne devrait donc y avoir aucune démarche à effectuer. "Pour les salariés, cela passera pas leur entreprise. Pour les agriculteurs par la MSA, pour les indépendants par les Urssaf", a listé le Premier ministre. L'indemnité sera individualisée et non par foyer : dit autrement, si un couple gagne chacun moins de 2 000 euros net, ils auront droit à 100 euros chacun.

Elle sera versée à partir de décembre

Jean Castex a promis qu'elle sera mise en place "au plus vite", et même "dès le mois de décembre pour la plupart" des Français. Les premiers à la toucher seront ceux qui travaillent : ce seuil de 2 000 euros permet d’inclure la moitié des salariés (y compris les agents publics) et les travailleurs indépendants mais aussi les personnes à la recherche d’un emploi.

Ensuite, seront concernés les 13 millions de retraités dont le niveau de pension les situe un peu en dessous de 2 000 euros nets (exactement 1 943 euros qui est par ailleurs le seuil de la CSG à taux réduit). Et enfin, les personnes en situation de précarité qui bénéficie par exemple du RSA ou de l’AAH.