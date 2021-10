Carte Dans quelle station-service trouver le carburant le moins cher ? Consultez notre moteur de recherche

Alors que les prix du gazole et de l'essence battent de nouveaux records, franceinfo vous propose de consulter la liste des stations proches de chez vous où faire un plein vous coûtera le moins cher.

Depuis le début du mois de septembre, le prix des carburants grimpe, et a atteint un niveau record vendredi dernier. D'après les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique, publiés lundi 18 octobre, le prix du litre de gazole s'est hissé à 1,5583 euro le litre, soit 2 centimes de plus que la semaine précédente. Au-dessus du niveau atteint au plus fort de la crise des "gilets jaunes", à l'automne 2018.

Derrière cette moyenne nationale se cachent de fortes disparités selon les départements, mais aussi selon les stations. Où se trouvent les prix les plus bas ? Pour vous aider à savoir où un plein vous coûtera le moins cher, franceinfo a analysé les données publiées le 18 octobre et retenu les cinq stations les moins chères dans chaque département de France hexagonale et de Corse*. Voici la carte des pompes où le gazole est au meilleur prix.

Pour faciliter votre recherche parmi les stations où le gazole est le moins cher, voici un moteur de recherche. Vous pouvez écrire dans la barre dédiée le nom de votre département pour consulter les cinq stations où ce carburant sera au meilleur prix.

De même, voici une carte recensant les cinq stations de chaque département où le sans-plomb 95 est le moins cher, d'après les données du gouvernement au 18 octobre.

Vous pouvez aussi rechercher votre département dans notre moteur de recherche pour consulter les stations correspondantes.

* Les données proposées par le gouvernement ne sont pas exhaustives. Nous avons fait le choix de n'utiliser que des prix mis à jour le 18 octobre, ce qui exclut un certain nombre de stations. Ainsi, dans certains départements, seules quelques stations ont renseigné un prix. C'est pourquoi le moteur ne recense que deux stations, et non cinq, pour le SP95 dans les Alpes-de-Haute-Provence, par exemple.