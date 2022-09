Crise énergétique : "Il a été choisi de tout décider à huis clos dans ce Conseil de défense", dénonce Aurélie Trouvé, députée LFI

"Il a été décidé de tout décider à huis clos dans ce Conseil de défense", a dénoncé vendredi 1er septembre sur franceinfo Aurélie Trouvé, députée LFI-Nupes de Seine-Saint-Denis, après le compte-rendu du Conseil de défense sur la crise énergétique fait par Agnès Pannier-Runacher.

La ministre de la Transition énergétique a notamment assuré que le gouvernement a anticipé le manque de gaz et d'électricité et que les stocks de gaz sont remplis "à 92%". "Ils nous demandent de les croire sur parole", réagit Aurélie Trouvé. Elle "regrette" de ne pas avoir "un vrai public sur une question essentielle qui concerne tous les Français et toutes les Françaises". Elle attend "un débat et des décisions" qui soient prises par les députés. Selon elle, on demande à "tout le monde de se serrer la ceinture, alors que les informations ne sont pas données à tout le monde" afin que chacun puisse "se saisir du problème".

Des décisions prises "sans débat"

La députée LFI n'est "pas rassurée" par le discours de la ministre : "Ce gouvernement a le nez dans le guidon. Il ne planifie pas, il n'entreprend pas les mesures de tong terme qui nous permettront de faire face à une situation qui va perdurer." Selon elle, "la sobriété" vantée par la ministre n'est pas demandée à tout le monde.

"Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de volonté de s'en prendre à ceux qui consomment le plus." Aurélie Trouvé, députée LFI à franceinfo

La députée pointe "les plus riches par leur mode de consommation insoutenable, et les multinationales". Elle évoque en parallèle "la question de fermer des équipements sportifs de collèges et lycées, et à côté de cela, on va laisser les piscines privées chauffées, des aéroports sur-climatisés et surchauffés". Les décisions sont prises "sans que le débat puisse se mener".

Le gouvernement a expliqué préférer "une sobriété choisie", plutôt que "des coupures subies". Pour Aurélie Trouvé, les mesures vont être "vécues comme une sobriété subie par tous les Français" parce que l'on "ne rend pas possible cette sobriété sans que soit impactant". Elle pointe la "nécessaire rénovation thermique totale des logements notamment des plus modestes".