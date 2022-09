DIRECT. Emmanuel Macron réunit à 10 heures un Conseil de défense sur la crise énergétique

Ce qu'il faut savoir

En cette rentrée, l'exécutif prépare l'hiver. Emmanuel Macron réunit vendredi 2 septembre un Conseil de défense pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité. Prévu à 10 heures à l'Elysée, ce conseil rassemble "les ministres compétents" sur ce dossier, comme la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal et les ministres chargés de la Transition énergétique Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, ainsi que des experts, chargés d'examiner ensemble les différents scénarios, afin d'éviter la pénurie et réaliser des économies. Ce CDSN a "pour objectif de faire le point sur la situation de notre approvisionnement en gaz et en électricité pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver", a expliqué la présidence. Il se penchera aussi sur "la solidarité énergétique européenne". Suivez notre direct.

Un risque de pénurie. Les flux de gaz en provenance de Russie se sont taris et les Européens se préparent à un possible arrêt total, en rétorsion aux sanctions prises contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Le géant Gazprom a ainsi annoncé cette semaine la fin de ses livraisons à Engie. Jeudi, Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, s'est déclaré "confiante" sur la "possibilité de passer l'hiver sans gaz russe", qui ne représente plus que 9% de l'approvisionnement en France. La situation est également tendue du côté de l'électricité, en raison de l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire, notamment pour des problèmes de corrosion.

"Eviter les coupures". Elisabeth Borne a mis la pression sur EDF en lui demandant jeudi de tenir son calendrier de maintenance des réacteurs pour éviter à la France de devoir redémarrer une centrale à charbon. "Cela fait des mois qu'on se prépare pour éviter des coupures. Si on baisse notre consommation de gaz de 10% il n'y aura pas de restrictions. C'est atteignable", a ajouté la Première ministre sur France Inter. "Si on ne fait pas ces économies, si l'hiver est froid, il pourra y avoir des restrictions mais elles ne concerneront pas les ménages", a-t-elle ajouté, en précisant qu'elle présenterait "fin septembre-début octobre" les scénarios envisagés.

Une réunion critiquée. Initialement réservé aux sujets de défense et de sécurité, les conseils de défense ont été utilisés à de nombreuses reprises par Emmanuel Macron pour gérer la crise du Covid-19, provoquant des critiques des oppositions politiques sur l'exercice solitaire du pouvoir. "Un conseil de défense énergie, pour moi c'est le secret", a critiqué mardi le patron des Verts Julien Bayou, tandis que des voix, de la gauche à l'extrême droite, critique un risque d'opacité. "Ne voyez pas ça comme une enceinte secrète, c'est vraiment un travail collégial, collectif", a assuré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.