Pour protéger le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a mis en place il y a un an un "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de l'électricité. Mais tous les particuliers ne sont pas concernés et des hausses futures sont à prévoir.

Une hausse spectaculaire. En un an, les prix de l'énergie ont bondi de plus de 22%, selon l'Insee. Une flambée nourrie d'abord par la reprise économique post-Covid, puis par la guerre en Ukraine qui a fait grimper les cours du gaz, et donc les prix de l'électricité.

Pour protéger le pouvoir d'achat des particuliers, le gouvernement a mis en place il y a un an, en septembre 2021, un "bouclier tarifaire" qui a gelé le tarif réglementé de vente de gaz et limité la hausse de celui de l'électricité à 4%. Dans le même temps, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis la pression sur les fournisseurs d'électricité alternatifs, qui ne sont pas liés par le "bouclier tarifaire", en les appelant à avoir "un comportement responsable".

Alors que les mesures instaurées par le gouvernement doivent s'arrêter à la fin de l'année, l'exécutif a promis de continuer à veiller sur le portefeuille des Français. Mais une "hausse contenue" des prix sera inévitable, a prévenu fin août le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

