Sécurité sociale : la Cour des comptes propose de ne plus rembourser les arrêts maladie de moins de huit jours

Pour faire face au déficit de la Sécurité sociale, la Cour des comptes fait plusieurs propositions. Elle préconise notamment la fin de l'indemnisation des arrêts de travail de moins de huit jours, qui pourrait permettre d'économiser 470 millions d'euros.

Et si les arrêts maladie de moins de huit jours n'étaient plus remboursés ? C'est une des pistes choc proposées par la Cour des comptes pour faire face au déficit de la Sécurité sociale. L'objectif est d'enrayer la flambée des arrêts maladie, qui ont coûté à la Sécurité sociale 12 milliards d'euros en 2022. Un chiffre en hausse de 56% depuis 2017. Selon la Cour des comptes, la fin de l'indemnisation des arrêts de travail de moins de huit jours pourrait permettre une économie de 470 millions d'euros.

Augmenter le délai de carence

Une autre mesure proposée est la mise en place d'un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire non pris en charge par la Sécurité sociale et pas compensé par les entreprises. La Cour des comptes propose également d'augmenter le délai de carence. Cette période non indemnisée, de trois jours aujourd'hui, pourrait monter jusqu'à sept jours. Cette piste serait actuellement étudiée par le gouvernement. Au total, l'économie attendue pour l'assurance maladie pourrait varier de 500 millions à un milliard d'euros par an.