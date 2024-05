Islande : nouvelle éruption volcanique dans la péninsule de Reykjanes

Une éruption volcanique s'est produite dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande, dans la soirée du mercredi 29 mai. Il s'agit de la plus importante observée dans la région en trois ans.

Dans la soirée du mercredi 29 mai, dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande, le sol s'est déchiré sur plus de trois kilomètres de long. La lave a jailli à plus de 200 mètres de hauteur et a coulé tout droit vers la ville de Grindavik. Sur place, une femme a dû quitter son travail précipitamment. "Je n'ai pas de chaussures, je n'ai que mes vêtements de travail avec mon filet pour cheveux. Tout le monde est sorti très vite", raconte-t-elle.

33 systèmes volcaniques actifs

Les éruptions volcaniques se succèdent depuis décembre, mais il s'agit de la plus importante observée dans la région en trois ans. À proximité, plus d'une centaine de touristes ont dû être évacués. "On était sur le point d'aller aux bains du Lagon bleu et de passer une journée là-bas, mais la police a dû fermer la route et nous a dit qu'il y aurait une éruption à tout moment", raconte l'un d'entre eux. L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, le nombre le plus élevé de toute l'Europe.