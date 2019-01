VIDEO. Enfants placés : "Tu fais le malin, je te défonce...", dans certains foyers, on prône la méthode forte

Le foyer d'Eysines a pour mission l'accueil d'urgence de mineurs confiés à la protection de l'enfance, une centaine de jeunes en difficulté sociale ou psychologique. Pour "Pièces à conviction", un journaliste, que nous appellerons Benoît, s'est "infiltré" dans ce centre : il a décroché un poste d'éducateur et a filmé, en caméra cachée, ce qui s'y passait.

Les agents doivent parfois gérer des situations complexes, et parfois la violence verbale ou physique des jeunes. Comme quand, dans le jardin devant le centre, une pierre jetée par un jeune passe juste à côté du visage de Benoît. Ce dernier fait appel à l'un des gardiens du centre, qui apostrophe l'enfant lanceur de pierre : "Tu veux savoir ce que ça fait de se prendre un caillou dans la tête?" L'enfant se met à crier : "Non !" Le gardien hurle encore plus fort pour couvrir sa voix : "Imagine que tu le touches !" Et continue avec autorité : "Attention ! T'es à deux doigts en ce moment !"

"Si tu commences 'Ouais, je suis gentil, on est cool'... il va te bouffer l'enculé"

Selon cet agent, la diplomatie ne sert à rien pour résoudre les problèmes de violence, seule la seule méthode forte fonctionnerait : "Si tu commences 'Ouais, je suis gentil, on est cool'... il va te bouffer l'enculé. Alors d'entrée, tu vas au taquet avec lui. Tu lui dis 'Tu fais le malin, alors moi, je te défonce'. Et tu verras, le lien va aller tout seul. Tranquille." Le journaliste infiltré se rend rapidement compte que dans le centre d'Eysines, la force et l'intimidation sont régulièrement employées par le personnel encadrant...

Extrait de "Enfants placés : les sacrifiés de la République", une enquête de "Pièces à conviction" diffusée le 16 janvier 2019 sur France 3.