VIDEO. Poules, potager, ruches... La REcyclerie, un restaurant écolo en plein Paris

En pleine agglomération parisienne, quelques poules sont élevées au milieu d'un potager. Ce petit îlot de verdure n'est pas un domaine agricole mais un restaurant : La REcyclerie. Le responsable, Martin Liot, cultive dans sa ferme des carottes, des radis, des fraises ou encore des poivrons à quelques mètres seulement des grands axes routiers. Et pour soutenir ce projet écologique, les habitants du quartier mettent la main à la pâte. Ils déversent leurs déchets organiques dans les bacs de compost du restaurant en échange d'un café au bar. "Parce qu'on estime que c'est une richesse qu'ils nous apportent", explique Martin.

Une équipe engagée

Chaque jour, un plat est préparé avec les légumes du potager et toutes les herbes aromatiques sont cultivées sur place. Certains auront même l'opportunité de goûter au miel prélevé directement dans les ruches du jardin. Et ce n'est pas tout. Une partie des bénéfices du restaurant permettra de subventionner les ateliers et les conférences que l'équipe de La REcyclerie organise pour sensibiliser aux questions environnementales. "On pense que l'économie et l'écologie peuvent tout à fait fonctionner ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire", relève Martin Liot.