"J'ai un crédit, j'ai des enfants. On fait comment pour se nourrir", dit un gérant d'une discothèque

"J'ai un crédit de maison. J'ai des enfants. On fait comment pour se nourrir ? On veut juste travailler, être considérés comme des Français." Gérant d’une discothèque à Aubière dans le Puy-de-Dôme, Christian était à Paris ce 10 mai pour manifester contre l'inertie face à sa profession. "On voulait juste montrer qu'on existait, qu'on soit traité comme tous les autres Français, qu'on ait une date de réouverture", a-t-il lancé.

Aujourd'hui, Christian éprouve de la frustration et dit se sentir "méprisé". "Pour la première fois de ma vie, je suis obligé de prendre des cachets pour dormir, des cachets pour ne pas m'énerver la journée", a-t-il confié. Sans salaire depuis 14 mois, Christian a dû recourir à des emprunts pour le remboursement de ses dettes.