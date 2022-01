BRUT

Du vin blanc avec du raisin rouge, c'est possible

Avec un certain type de raisins rouges, on peut faire du blanc. "Quand on regarde une baie de raisin, on voit que c'est blanc à l'intérieur", explique Émile. "Si tu presses tellement délicatement et que tu macères pas du tout, tu peux vraiment faire du vin blanc avec du raisin rouge, tandis que pour faire du rouge, eh bien tu ne presses pas les raisins, tu les laisses vraiment macérer entre eux pour extraire la couleur qui est présente dans la peau", ajoute-t-il.

Des vins plus forts avec le réchauffement climatique

Avec le réchauffement climatique, on retrouve des vins avec beaucoup plus d'alcool qu'auparavant. Cela est dû à une chose : avec le réchauffement climatique, c'est le sucre qui monte en premier, donc on va avoir pas mal de sucre pour faire de l'alcool, mais les arômes ne sont pas là. "Donc nous, les vignerons, on attend, on attend que les arômes viennent, que les raisins soient bons et pendant ce temps-là, le sucre, lui, il grimpe, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir de bons vins mais, malheureusement, avec un peu plus d'alcool qu'il y a 5-6 ans", développe le vigneron.

Les racines américaines des vignes françaises

Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que la grande majorité des pieds de vigne, que ça soit en France ou en Europe, ont des racines américaines. Vers la fin du 18e siècle, il y a un puceron, qui s'appelle le phylloxéra, qui a ravagé vraiment tous les vignobles français et même européens. Ce puceron a donc piqué les racines françaises et détruit les pieds de vigne en quelques années. "Et, en France, on s'est retrouvés avec un ravage total du vignoble et on s'est rendu compte que ce puceron qui est d'origine américaine ne faisait pas grand-chose aux racines américaines, donc, pour lutter contre ce phylloxéra, eh bien, on a importé des racines américaines", raconte Émile.

"La part des anges"

"On perd du vin par évaporation, on appelle ça la part des anges, c'est joliment dit", sourit le vigneron. Plus concrètement, le vin va s'évaporer, se coller sur la paroie des murs créant ainsi une moisissure. "C'est grâce à ça qu'on connaît le niveau, c'est-à-dire qu'il baisse au fur et à mesure et, nous, on revient du coup recompléter chaque barrique tous les deux mois pour avoir vraiment une barrique qui est toujours complète", explique Émile.

L'importance des bouchons en liège

Les bouchons en liège laissent passer l'oxygène et c'est grâce à ça qu'on peut vieillir les bouteilles de vin. "L'oxygène rentre dans le bouchon, dans le liège, pour traverser la bouteille", souligne Émile. Ainsi, quand on met un vin avec un bouchon de liège, l'oxygène rentre dans le bouchon et vient se mélanger avec le vin.