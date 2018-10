VIDEO. “C’était 7,50€ de l\'heure, et là on est à 3€ par course“ : Un livreur Deliveroo dénonce la précarisation de son travail

Les livreurs de Deliveroo, le service de restauration à domicile, se réunissaient le 19 octobre à Paris, pour manifester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Parmi eux, Steven, un jeune livreur. "Moi, ça fait deux ans que je travaille pour Deliveroo et les conditions de travail, notamment, les paies, elles ont été énormément revues à la baisse", regrette-t-il. Le jeune homme se plaint notamment du nouvel algorithme mis en place par la plateforme qui calcule les plus longues distances que doivent effectuer les livreurs pour la même compensation.

"On est faussement indépendants"

Le coursier dénonce les statistiques professionnelles dont sont dépendants les coursiers pour pouvoir travailler. "Pour s’inscrire sur des créneaux pour travailler, il faut avoir de bonnes statistiques", précise-t-il. "Et ils les calculent, suivant si tu as refusé des commandes, suivant si tu as travaillé les jours fériés et les dimanches soir, suivant si tu as travaillé les jours de pluie." Enfin, le livreur se désole du statut d'auto-entrepreneur - obligatoire pour travailler pour Deliveroo - qui ne lui apporte aucun bénéfices. "Il n’y a pas toutes les cotisations salariales qu’on peut avoir", explique-t-il. "Et dans ce qu’on gagne, tu dois payer une partie à l’URSSAF qui est de 25 % si tu n’as pas une certaine aide, et puis derrière, c’est toi qui paies l’essence de ton scooter, les réparations de ton vélo. On n’a pas de congés payés, on n’a pas le chômage, donc tout ça si tu le retires, sur les 5,30 euros que tu dois avoir, ça fait 3,80 euros."