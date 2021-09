Originaire du Maroc ? De la Tunisie ? De l'Algérie ? Telle est la question. "Chaque région, chaque famille a sa recette". Pour Brut, le chef Abdel Alaoui raconte l'histoire du couscous. "Si on va au nord de la Tunisie, donc on est au bord de la Méditerranée, à Djerba par exemple, on va faire du couscous au poisson", explique-t-il. Aussi, concernant la préparation de la semoule, les Tunisiens ont leur manière de faire. "Nous, par exemple, au Maroc, on va poser la semoule, la garniture et on va saucer avec la sauce. Eux, ils vont prendre cette semoule, ils vont la mélanger avec la sauce, ils vont la mouler dans un grand bol ou dans un saladier et ils vont la démouler sur l'assiette", décrit le chef.

Aussi, du côté des sauces, chaque région a sa spécificité : "En Algérie, on a une sauce rouge à base de piment, à base de tomates. On a une sauce blanche aussi. Donc, c'est encore différent de la Tunisie", précise Abdel Alaoui. Il est donc difficile de savoir le nombre exact de recettes de ce plat. "Moi, déjà dans ma famille, on est au moins 400, je dois avoir 40 tantes et chaque tante a son couscous", s'amuse Abdel Alaoui.

Et d'où vient le couscous ?

Selon Abdel Alaoui, il ne vient pas d'un pays en particulier. En revanche, il raconte qu'on a trouvé un couscoussier au 11e siècle, dans la région kabyle. "C'est les Berbères qui sont là depuis des siècles. Ça va du Maroc aujourd'hui à pratiquement la Libye", développe-t-il. Il ajoute : "Couscous, ça veut dire "blé tendre", c’est une semoule qu'on va venir travailler avec la main. Donc, comme le blé est là depuis des siècles et des siècles, je pense que c'est là depuis longtemps."