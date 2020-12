Tourisme : les conséquences de la fermeture de Disneyland Paris

D'habitude, à quelques jours de Noël, Disneyland Paris grouille de touristes. Cette année, la crise sanitaire a contraint le parc à fermer ses portes il y a plus d'un mois, et ce jusqu'à la mi-février 2021. Les commerces alentour souffrent de sa fermeture, faute de touristes.

Les employés de Disney au chômage partiel

Dans un hôtel à proximité de Disneyland Paris, les équipes de France Télévisions se sont intéressées à l'activité de l'établissement. Aucun touriste depuis plusieurs mois et très peu de clients français. "Le taux d'occupation oscille énormément d'un jour à l'autre. On peut avoir la chance d'avoir une trentaine de chambres vendues les jours où ça se passe bien et beaucoup moins sur d'autres dates", assure Camilla Cuccuru, manager de l'hôtel. Au parc, la plupart des 15 000 salariés sont au chômage partiel. Dans la région, près de 60 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour Disneyland Paris.

