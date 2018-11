Santé : conseils aux seniors pour manger mieux

Entre les étals du marché de Mulhouse (Haut-Rhin), la diététicienne-nutritionniste Audrey Koelbert donne des conseils aux seniors pour les aider à mieux se nourrir et à bien vieillir. "J'apprends plein de choses", reconnaît une passante. La spécialiste de la nutrition donne aussi des cours de cuisine. "Comme le goût a tendance à diminuer avec l'âge, on peut avoir tendance à se rabattre sur les produits sucrés comme les bonbons plutôt que les sucres naturels des fruits par exemple", constate-t-elle.

Goût et plaisir au menu

Du plaisir, du goût, tout est présenté pour que s'alimenter ne soit plus une corvée. De plus, les séniors interrogés le reconnaissent bien volontiers, ils ne s'alimentent pas toujours de manière équilibrée. Friands de conseils, les participants souhaitent très prochainement mettre en application les précieux conseils donnés. Entre atelier cuisine et conférences, d'autres actions pour bien manger seront organisées jusqu'au mois de février.

