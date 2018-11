L'Insee prévoit 21,9 millions de seniors en France, en 2070

Cette catégorie d'âge représenterait alors 29% de la population contre 20% actuellement, selon le "Portrait social de la France", publié mardi, par l'institut de la statistique.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, mardi 20 novembre, son dernier Portrait sociale de la France. Selon ces prévisions, si les tendances démographiques récentes se poursuivent, la France comptera 21,9 millions de seniors en 2070, soit 8,8 millions de plus qu’en 2018. Cette catégorie d'âge représenterait alors 29% de la population contre 20% actuellement.

Au 1er janvier 2018, on comptait 13,1 millions de personnes de 65 ans ou plus, appelées seniors, en France. L'Insee estime que la proportion de seniors devrait continuer à augmenter rapidement jusqu’en 2040, année à partir de laquelle toutes les générations du baby-boom auront dépassé l’âge de 65 ans.

Dès 2040, l'augmentation du nombre de seniors devrait être plus modérée. La part des jeunes seniors âgés de 65 à 74 ans devrait rester quasiment stable jusqu’en 2070, autour de 11%. Selon l'Insee, la part des seniors âgés de 75 ans ou plus dans la population devrait s’accroître à partir de 2021 pour les 75-84 ans, et à partir de 2031 pour les 85 ans ou plus. Ce sont eux qui devraient contribuer au vieillissement à venir de la population.