Rouen : l'économie locale au ralenti

Dimanche 29 septembre, trois jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), les habitants ne sont toujours pas rassurés. Ils craignent des conséquences sanitaires. "À l'instant où je vous parle, je sens toujours cette odeur persistante et qui irrite les voies respiratoires", confirme le journaliste Jean-Baptiste Pattier, en duplex sur place.

Jusqu'à 90% de baisse de fréquentation dans les restaurants

Quelles sont les conséquences économiques ? "Derrière moi, des restaurants sur les quais de Seine, face au site de l'usine, ont constaté 3 à 4 fois moins de couverts que d'habitude, et parfois 90% de baisse de fréquentation. Du côté des hôtels, on constate des annulations de réservations de chambre en cascade. Hôteliers et restaurateurs sont unanimes : il faudra travailler dur pour rétablir l'attractivité touristique de la ville", conclut-il.