Restaurants : tous à table en salle

Le mercredi 9 mars a une saveur toute particulière. Après des mois de frustrations, nous pouvons retrouver nos habitudes d'avant, et cela commence avec un café au comptoir ou un dîner en salle jusqu'à 23 heures.

C'est le grand jour à Lyon (Rhône), une ville incontournable pour le paysage culinaire français. La rédaction du 19/20 a pu s'adonner à une déambulation au cœur du vieux Lyon, avec ses devantures colorées de restaurants. Autant de temples de la gastronomie qui peuvent enfin rouvrir, puisque le déconfinement monte en régime, mercredi 9 juin. Les clients avaient coché la date dans le calendrier. Il suffit de scanner un QR Code pour entrer dans un restaurant et être notifié en cas de contamination avérée au Covid-19.

Beaucoup d'excitation

Pour le premier service de midi, les tables sont loin d'être toutes remplies. Le redémarrage se fait tout en douceur. En cuisine, c'est "beaucoup d'excitation, et puis en même temps, beaucoup d'attente, là on attend les clients qui ne sont pas encore tous au rendez-vous, ça nous permet d'être moins stressés et de dresser le premier plat", confie Marguerite Parent, cheffe cuisinière. Dans le restaurant "la Meunière" du chef Olivier Canal, ce dernier fait même le service à table. Tout le monde peut, ainsi, retrouver un peu du monde d'avant.