Déconfinement : les restaurants peuvent de nouveau accueillir des clients en intérieur

Les salles comme les terrasses étaient pleines, mercredi 9 juin, pour la réouverture complète des restaurants. La Brasserie de l'Opéra, véritable institution toulousaine à deux pas du Capitole (Haute-Garonne), a préféré attendre le 9 juin pour accueillir les clients, plutôt que de rouvrir dès le 19 mai. Elle dispose en effet d'une terrasse intérieure, mais son nombre de couverts était insuffisant pour rouvrir plus tôt. Pour le grand soir, 80 couverts sont dressés, contre 220 en temps normal. C'est un peu en-dessous de la jauge pour laisser de l'espace aux clients.

Pas fan du QR code

"On n'aime pas trop les QR code, ici" explique la journaliste Marie-Candice Delouvrié en duplex depuis Toulouse. Le restaurant a préféré opter pour des menus papiers individuels qui sont jetés ensuite. Les clients sont contents de retrouver le restaurant, mais surtout son gérant, à la tête de l'établissement depuis 13 ans. "Je suis heureux, content et ravi de retrouver ma clientèle et de reprendre les activités", déclare-t-il. La soirée s'annonce compliquée en cuisine : il va falloir adapter le service pour finir à temps pour le couvre-feu, repoussé à 23 heures.