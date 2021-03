Reconfinement : les touristes ont déserté Honfleur

À Honfleur (Calvados), les terrasses sont fermées et les bateaux se font rares dans le vieux bassin. Les touristes ont déserté la commune. Déjà durement frappée depuis un an, elle a subi de plein fouet les récentes annonces du gouvernement. Le chiffre d'affaires d'une petite boutique de souvenir a été divisé par dix le week-end dernier. "La clientèle principale ici (…) c'est les étrangers. C'est 70% de ma clientèle, explique Erwan Le Floch. On ne les a pas vus depuis un an, et on s'est rattrapé un petit peu sur la clientèle francilienne, et là maintenant, on ne l'a plus."

Privé de sa clientèle

La clientèle française d'Honfleur vient principalement de l'Ile-de-France, des Hauts-de-France et de Normandie, trois régions frappées par le reconfinement. 70% des réservations pour les prochaines semaines ont été annulées à La Ferme Saint-Siméon, un hôtel de luxe situé sur les hauteurs de la ville. L'avenir est incertain. "On a aussi trois autres sites à faire tourner, (…) Honfleur est vide en ce moment, c'est peut-être des hôtels qui vont devoir fermer, des points de vente qu'on va devoir fermer, des restrictions d'effectifs", confie Aurèlie Sucré, la directrice commerciale. Le Calvados n'étant pas confiné, les professionnels du tourisme espèrent revoir des touristes durant le week-end de Pâques.