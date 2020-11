Reconfinement : dans les Yvelines, un restaurant est contraint de fermer définitivement

Dimanche 1er novembre, Sébastien et Marie Blondet ferment définitivement leur restaurant, situé à Gargenville (Yvelines). En cause : le reconfinement. "Ça devient compliqué, les charges commencent à s'accumuler, donc on en a pour quelques années… Ça devient étouffant", confie le restaurateur. Trop de charges, plus un seul client, alors que les factures ne cessent d'arriver. Après la soirée de jeudi 29 octobre, le couple n'a pas eu le cœur de débarrasser tout de suite : il s'y attèle désormais.

Des pertes de 40 000 euros

Le restaurant était en redressement judiciaire, mais Sébastien et Marie Blondet étaient à deux doigts de s'en sortir. "On a remonté l'affaire, tout se passait bien, jusqu'à ce que le confinement arrive", indique le restaurateur. Désormais, les pertes atteignent 40 000 euros. "On n'a pas envie de s'endetter à 100 000 euros, de payer pendant dix ans les dettes", raconte Marie Blondet.

