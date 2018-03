Pêche : l'ouverture de la truite attire les passionnés

Ce samedi 10 mars, ils l'ont coché sur leur calendrier depuis six mois. Le jour des retrouvailles pour ces deux pêcheurs, et peu importe s'il faut se lever à 5 heures du matin. Amis depuis 20 ans, c'est grâce à la pêche qu'ils se sont rencontrés ; c'est donc à deux qu'ils vont se ravitailler pour tenir toute la journée. Des petits poissons qui vont servir d'appât : ce magasin lève le rideau dès 5 heures spécialement pour l'ouverture de la truite, et les deux amis sont les premiers clients de la journée.

Une question de patience

"C'est une journée qu'il ne faut pas rater, l'ouverture c'est quand même une grosse journée", commente Jack Volker, gérant de la boutique. Une fois la ligne montée, reste à attendre l'heure précise d'ouverture de la pêche. Tout est ensuite une question de patience. Le jour s'est levé et avec lui, une première truite. Ici, chaque pêcheur a le droit de garder quatre poissons maximum par jour. Car la pêche c'est aussi ça : sortir le poisson de l'eau, puis le relâcher, afin de laisser une chance aux autres d'en attraper.

